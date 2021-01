FA Cup kompakt: ManUnited dank Blitz-Tor weiter - Arsenal und Everton müssen lange zittern

Dank eines frühen Treffers des schottischen Nationalspielers Scott McTominay hat sich Manchester United das Ticket für die vierte Runde im FA Cup gelöst. McTominay schoss die Red Devils im Heimspiel gegen den FC Watford am Samstagabend bereits in der 5. Minute in Front. Es sollte der einzige Treffer beim 1:0-Sieg bleiben. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer - in der Premier League aktuell Liverpool-Jäger Nummer eins - verteidigte den Vorsprung nach dem Treffer des 24-Jährigen bis zum Schlusspfiff.

