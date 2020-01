FA Cup kompakt: Tottenham muss nachsitzen - Rooney-Klub besiegt Crystal Palace um Max Meyer

Tottenham Hotspur hat den direkten Einzug in die vierte Runde des FA Cups verpasst. Beim englischen Zweitligisten FC Middlesbrough kam das Team von Trainer José Mourinho am Sonntag nur zu einem 1:1 (0:0) und muss damit ein Wiederholungsspiel im eigenen Stadion austragen. Für den Achtelfinal-Gegner von RB Leipzig in der Champions League war es bereits das dritte Spiel in Serie ohne Sieg.