FA Cup: Leicester gewinnt Viertelfinale gegen ManUnited – Tuchel mit Chelsea im Halbfinale gegen ManCity

Die Chancen auf den ersten Titel seit 2017 für Manchester United werden geringer: Die Red Devils haben am Sonntagabend ihr FA-Cup-Viertelfinale verloren. Gegen Leicester City spielte die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer 1:2 (1:1) und schied so aus dem Pokalwettbewerb aus. Kelechi Iheanacho (24., 78.) und Youri Tielemans (52.) erzielten die Tore für den Gastgebern Mason Greenwood glich zwischenzeitlich für ManUnited aus (38.).

Nach gemächlicher Anfangsphase war es wieder einmal der Mann der vergangenen Wochen, der Leicester in Front brachte: Nach einem schwachen Pass von United-Verteidiger Harry Maguire stahl Iheanacho Fred den Ball, zog an Uniteds Pokal-Keeper Dean Henderson vorbei und schob zum 1:0 ein (24.). Leicester war nun besser in die Partie, kassierte aber noch vor der Pause aus dem Nichts den Ausgleich: Paul Pogba flankte flach in den Strafraum, Donny van de Beek ließ den Ball für Greenwood durch, der frei einschießen konnte.