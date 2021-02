McTominay rettet ManUnited: Solskjaer-Elf macht Viertelfinal-Einzug erst in der Verlängerung klar

Nach dem enttäuschenden Unentschieden in der Premier League gegen Everton, mit dem der Rückstand auf Stadtrivale Manchester City an der Tabellenspitze weiter gewachsen ist, hat Manchester United im FA Cup einen weiteren Dämpfer knapp vermieden. Gegen den Liga-Rivalen West Ham United setzten sich die "Red Devils" erst in der Verlängerung mit 1:0 (0:0, 0:0) durch. Wie schon in den vergangenen beiden Partien in der Liga hieß der Torschütze auch dieses Mal: Scott McTominay. Anzeige

Vorwürfe musste sich ManUnited von Beginn an nur bezüglich der Effizienz vor dem Tor machen. Die Mannschaft von Trainer Ole-Gunnar Solskjaer war von Beginn an das spielbestimmende Team. West Ham konzentrierte sich auf die Defensive und hoffte auf Konter. Anthony Martial scheiterte für die Gastgeber mit einem Schuss an West Hams Innenverteidiger Angelo Ogbonna, der sich dabei verletzte und ausgewechselt werden musste (14.). Noch einmal Martial (26.) und Innenverteidiger Viktor Lindelöf (27.) verpassten weitere gute Chancen für United.