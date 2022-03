FA Cup kompakt: Middlesbrough gelingt Sensation gegen Tottenham – ManCity springt souverän ins Viertelfinale

FC Middlesbrough - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0) n.V.

Tottenham Hotspur die Chance auf einen Pokalsieg vergeigt: Beim Zweitligisten FC Middlesbrough kassierte das Team um Sturmstar Harry Kane überraschend eine 0:1-Niederlage nach Verlängerung. Der entscheidende Treffer für den klaren Underdog gelang Josh Coburn in der 107. Minute - mit einem Traumtor. Der 19 Jahre alte Stürmer jagte den Ball aus halbrechter Position im Strafraum unhaltbar in den Winkel. Tottenham, das bereits zuvor Glück hatte nicht schon nach 90 Minuten den Platz als Verlierer zu verlassen, hatte nicht mehr das Durchsetzungsvermögen, noch einmal ins Spiel zurückzukehren.

Peterborough United - Manchester City 0:2 (0:0)

Manchester City hat in der zweiten Hälfte indes eine Pokal-Blamage abgewendet: Gegen den Tabellenletzten der zweitklassigen Championship setzten sich die Schützlinge von Star-Trainer Pep Guardiola am Dienstagabend mit 2:0 (0:0). Nach anfänglichen Problemen und einem torlosen ersten Durchgang sorgten die Citizens nach dem Seitenwechsel für den erwartbaren Erfolg des klaren Favoriten. Riyad Mahrez (60.) und Jack Grealish (67.) schossen den letztlich ungefährdeten Sieg heraus. Der Premier-League-Spitzenreiter gewann damit sechs der letzten sieben Pflichtspiele und springt ins Viertelfinale des FA Cups. Für die Gastgeber endet das Pokalabenteuer indes im Achtelfinale. Für die Guardiola-Elf geht es am Sonntag in der Liga im Stadtderby gegen Manchester United weiter. Peterborough trifft am Freitag auf Huddersfield Town.