Recken-Kapitän Fabian Böhm: "Leider dominiert auch im Handball das Geld"

Für Fabian Böhm läuft es aktuell perfekt – sowohl sportlich als auch privat. Der gebürtige Potsdamer, der vor drei Wochen zum zweiten Mal Vater wurde, führt den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf seit Saisonbeginn als Kapitän auf das Feld und mischt mit den „Recken“, die mit 14:0-Punkten sensationell an der Tabellenspitze rangieren, die Liga auf. Über das Geheimnis des gegenwärtigen Höhenflugs, die persönliche Zukunft und Heimatgefühle spricht der 30-Jährige im Interview.

Sieben Spiele, sieben Siege – die Handball-Republik blickt aktuell nach Hannover. War mit diesem Saisonstart zu rechnen, Herr Böhm?

Fabian Böhm: Die Frage beantworte ich mit Nein. Uns war bewusst, dass wir die ersten sechs Spiele gewinnen können, wobei mit den Auswärtsspielen in Göppingen und Stuttgart sowie die Partie gegen den Bergischen HC große Brocken dabei waren. Wir haben das aber gezogen und sind nun in einem Flow, in welchem du dann auch Flensburg niederringst.