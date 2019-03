Große Ehre für Fabian Böhm: Recke durfte Kapitän der Nationalmannschaft sein

Die 27:29-Pleite gegen die Schweiz konnte auch der Kapitän nicht verhindern – und der hieß überraschend Fabian Böhm. Und das in seinem erst 27. Länderspiel. Bundestrainer Christian Prokop hatte den Recken zu Beginn des Lehrgangs in Kamen am Dienstag angesprochen, um ihm die Kapitänsverantwortung zu übertragen, Böhm nahm natürlich an. „Ich habe mich natürlich sehr gefreut“, sagt Böhm, der die plötzliche Ehre aber einzuordnen weiß. „Es lag an der Konstellation.“

Gensheimer fehlt, Wiencek stößt später dazu

Der eigentliche Kapitän Uwe Gensheimer (Paris St. Germain) war für den Lehrgang und das Spiel freigestellt worden. Und Co-Kapitän Patrick Wiencek stieß wie zwei andere Kieler erst am Freitag zum Team. Da entschied sich Prokop, einem seiner Lieblingsspieler das Amt für die Woche zu übertragen.