Vertrag läuft aus: Rhein-Neckar Löwen und Magdeburg an Fabian Böhm interessiert?

Die Personalplanungen in der Bundesliga laufen auf Hochtouren. Am Dienstag wurde der nächste hochkarätige Transfer bekannt gegeben. Mads Mensah Larsen spielt vom Sommer 2020 an beim deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt, der 28-Jährige ist im linken Rückraum beheimatet und wurde mit Dänemark Olympiasieger und Weltmeister. Böhm als Nachfolger von Mensah Larsen? Mensah Larsen ist noch für die Rhein-Neckar Löwen aktiv, die Kurpfälzer hatten am Montag aber mitgeteilt, dass sie sich zum Ende dieser Saison sowohl von dem Rechtshänder als auch vom Spanier Gedeon Guardiola (geht zum TBV Lemgo) trennen werden. Durch Mensah Larsens Abgang ist im Kader der Mannheimer ein Platz in deren Rückraum frei geworden – und als Neuzugang für den kommenden Sommer wird auch Recke Fabian Böhm gehandelt. Der Vertrag des 30-jährigen deutschen Nationalspielers, der wie Mensah Larsen im linken Rückraum agiert, bei der TSV Hannover-Burgdorf läuft in diesem Sommer aus.

„Es ist natürlich eine Ehre, dass mein Name mit einem so großen Verein in Verbindung gebracht wird“, sagt Böhm, „es laufen derzeit Gespräche über meine Zukunft, dazu gibt es im Augenblick aber noch nichts zu sagen.“ Böhm betont ausdrücklich, dass auch „eine Vertragsverlängerung in Hannover“ eine Option ist. Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der Re­cken, bestätigt Vertragsgespräche mit Böhm. „Ich hoffe auf eine zeitnahe Lösung“, sagt der 34-Jährige, ohne sich auf einen konkreten Termin festlegen zu lassen. Christophersen hat derzeit mit der Kaderplanung viel zu tun, weil bei acht weiteren Spielern die Kontrakte nächsten Sommer enden.

Bei den Rhein-Neckar Löwen – dort müssen die Recken im Pokal-Viertelfinale am 4. Dezember antreten – wird aber nicht nur Böhm ins Gespräch gebracht. Auch an Lukas Nilsson sollen die Mannheimer interessiert sein, der 23-jährige Schwede hat beim THW Kiel noch einen Vertrag bis 2021, fühlt sich dem Vernehmen nach aber nicht recht wohl beim Rekordmeister und bangt in Kiel angesichts des Zugangs des Norwegers Sander Sa­go­sen zur kommenden Saison um Einsatzzeiten. Böhms Name wird in Fanforen mit einem weiteren Bundesliga-Konkurrenten der Recken in Verbindung gebracht – dem SC Magdeburg. Im Umfeld der Sachsen-Anhaltiner wird darauf verwiesen, dass der Nationalspieler in Magdeburg (2006 bis 2010) ausgebildet wurde und den Verein kenne.

Außerdem hat der Rückraumspieler der Recken nie einen Hehl daraus ge­macht, dass es ihn zum Ende seiner Karriere zurück ins heimatliche Potsdam zieht. „Es wird viel spekuliert“, sagt Böhm, und Christophersen ergänzt: „Es bleibt angesichts unserer Vorstellungen in der Bundesliga nicht aus, dass sich auch andere Vereine für unsere Leistungsträger interessieren.“ Die Recken haben in 13 Li­ga­spie­len sechs Minuspunkte kassiert, genau wie Spitzenreiter Flensburg. Nur Kiel (vier) hat weniger Verlustzähler, liegt in der Bundesliga-Tabelle aber wegen diverser Nachholspiele hinter Han­no­ver.