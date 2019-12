Fabian Böhm bleibt bei den Recken! "Das Gesamtpaket passt einfach perfekt"

Gegen Berlin (8. Dezember, 13.30 Uhr, Tui-Arena): Die Füchse sind, gemessen an ihren Ansprüchen, nur mittelmäßig in die Saison gestartet, zuletzt gab es allerdings drei Siege in Folge, etwa gegen die Löwen und Magdeburg, Donnerstag steht das nächste Topspiel gegen Melsungen an. Für Ex-Recke Martin Ziemer ist das Spiel in der Tui-Arena die erste Rückkehr nach Hannover, der dritte Füchse-Torwart sitzt jedoch meist nur auf der Bank oder auf der Tribüne. Zu Hause haben die Recken alle Möglichkeiten, diese extrem schwere Aufgabe zu meistern. Siegchance 60:40. ©