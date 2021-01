Fabian Bredlow: Von RB Leipzigs Nachwuchs ins Tor des VfB Stuttgart

Stuttgart/Leipzig. Für Stuttgarts Ersatzkeeper Fabian Bredlow ist das Bundesliga-Heimspiel am Sonnabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig eine Reise in die Vergangenheit. Bredlow ist einer von bisher fünf Spielern aus dem Nachwuchs der Roten Bullen, der in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kam (13 Einsätze für den 1. FC Nürnberg 2018/19). Anzeige

Zwischenstation in Österreich

Der gebürtige Berliner (25) wechselte 2012 aus der U17 von Hertha 03 Zehlendorf in die U19 von RB, wo er in der Sachsenliga zu einem Einsatz kam. Bredlow war insgesamt zwei Jahre am Cottaweg für RB. Der Keeper war seinerzeit noch nicht in der Akademie untergebracht, sondern wohnte damals noch in Abtnaundorf in der Sportschule. Außerdem besuchte er das Landesgymnasium für Sport in der Marschnerstraße, von wo er jeden Nachmittag aus ins Training ging. Umziehen in den Containern war zur damaligen Zeit noch üblich für den 1,90 m Hünen.

Der ehemalige U20-Nationalspieler wechselte 2014 für ein Jahr zu RB Salzburg, wo er aber zu keinem Einsatz kam. Stattdessen spielte er 29 Mal für den FC Liefering in der zweiten Österreichischen Liga und blieb dabei in neun Spielen ohne Gegentor.

Nach seinem einjährigen Intermezzo in Österreich ging Bredlows Weg beim Halleschen FC weiter. Auf Anhieb avancierte er zum Stammspieler in der 3. Liga. Von 42 möglichen Spielen, hütete der gebürtige Berliner 37-mal das Tor der Hallenser. Auch in der darauffolgenden Saison 2016/17 blieb Bredlow ein sicherer Rückhalt für den HFC. Den nächsten Schritt machte Bredlow in Nürnberg, wo er in seinem zweiten Jahr in der 1. Bundesliga gegen Hertha BSC debütierte. Bisher folgte noch kein weiterer Einsatz im deutschen Oberhaus.

Fehlerfreie Leistung im DFB-Pokal

In Stuttgart hat Bredlow eine neue sportliche Heimat gefunden. Der 1,90 Meter große Torwart ist aber bei den Schwaben bisher nicht über die Rolle des Reservisten hinausgekommen. Allerdings durfte er nach guten Trainingsleistungen kurz vor Weihnachten im DFB-Pokal ran. Mit einer fast fehlerfreien Leistung beim 1:0 gegen den SC Freiburg hatte er großen Anteil am Achtelfinaleinzug.