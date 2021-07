Fabian Hambüchen über den Start der Tokio-Spiele und die Corona-Folgen für das Olympia-Gefühl

Diese Olympischen Spiele werden besonders. Bei mir hinterlassen sie im Vorfeld zwiespältige Gefühle. Einerseits heißt es für viele Athletinnen und Athleten: Gott sei Dank, dass die ganze Arbeit, das harte Training und der mentale Stress der vergangenen Jahre nicht umsonst waren. Eine Absage wäre für viele Sportlerinnen und Sportler die Hölle gewesen. Von daher ziehe auch ich den Hut vor den Organisatoren, dass sie Tokio 2020 nun ein Jahr später als geplant unter äußerst schwierigen Bedingungen mitten in der globalen Corona-Pandemie durchziehen. Andererseits fehlt leider viel von dem, was Olympische Spiele normalerweise ausmacht und was auch ich bei meinen vier Teilnahmen von 2004 bis 2016 erfahren habe. Anzeige

Ein Beispiel ist die Mensa im Olympischen Dorf. Dort war dieses ganz spezielle Flair immer besonders greifbar. Man hat sich einfach irgendwo dazugesetzt, egal, wer da gerade saß, und war sofort mit Menschen aus der ganzen Welt im Gespräch, ein internationaler Meetingpoint. Nachmittags haben wir uns dann oft auf einen Kaffee verabredet. Fraglich, ob solche Dinge jetzt möglich sind. Meine ehemaligen Turnkollegen mussten im japanischen Vorbereitungstrainingslager beispielsweise um Erlaubnis fragen, wenn sie ihre Hoteletage verlassen wollten, um mit dem Aufzug in die Lobby zu fahren.

Die Frage bleibt jedoch: Wie soll man es besser machen, um Neuinfektionen zu vermeiden? Man kann viel kritisieren, ich hätte aber auch keine Idee, wie es anders laufen könnte. Die Risiken müssen minimiert werden – entsprechend sieht das Leben dort gerade aus.

"Ich turnte zur Goldmedaille. Irgendwie unwirklich, immer noch"

2016 konnte ich die Spiele natürlich ganz anders genießen. Noch immer bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, wie ich in Rio de Janeiro in meinem allerletzten internationalen Wettkampf Gold an meinem Lieblingsgerät, dem Reck, geholt und mir damit einen Lebenstraum als Sportler erfüllen konnte. Bis zuletzt wusste ich nicht, ob meine lädierte Schulter den Belastungen eines olympischen Wettkampfs standhalten würde. Sie tat es – und ich turnte zur Goldmedaille. Irgendwie unwirklich, immer noch.

Dieses Mal werden die Athletinnen und Athleten entsprechende Momente ohne Applaus erleben müssen. Das ist schon verrückt. Vor allem für diejenigen, denen klar ist, dass sie nur dieses eine Mal die Chance auf die Teilnahme an Olympischen Spielen haben, ist das unheimlich schade. Und das lässt sich auch nicht schönreden.

Immerhin vereint viele Sportler eine Stärke, ich spreche da aus eigener Erfahrung: Wenn du erst mal vor Ort bist, bist du derart im Tunnel, dass du gar nichts anderes mehr von außen wahrnimmst. Der Fokus und die Konzentration liegen nur noch auf dem Wettkampf. So habe ich auch die deutschen Turner in den vergangenen Wochen erlebt. Deswegen wird es den einen oder anderen geben, den die besonderen Bedingungen gar nicht so sehr belasten. Die Japaner sind zudem so gastfreundlich, dass sie alles versuchen, damit es den Sportlerinnen und Sportlern so gut wie möglich geht. Das Schlimmste bleibt für mich, dass du eine gute Übung turnst – und am Ende klatscht keiner. Einfach eine surreale Vorstellung.