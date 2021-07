Fabian Hambüchen analysiert das verpatzte Finale der Turner – und hofft auf Lukas Dauser

Wow, was für ein spektakuläres Mannschaftsfinale! Vor allem beim Kampf um die Medaillen. Leider hatten meine ehemaligen Kollegen damit an diesem Tag nichts zu tun. Fragt man die Jungs, ob sie nach diesem Wettkampf zufrieden mit ihrer Leistung sind, werden sie garantiert "nein!" sagen. Denn es gab an fast allen Geräten Probleme. Andreas Toba hatte keinen guten Tag am Reck. Und am Boden ist jede der drei Übungen am Ende kaputtgegangen.

