Olympiasieger Fabian Hambüchen über die Turn-WM und seine Kritik am Verband: „Nicht nur draufhauen“

Seit Freitag läuft in Stuttgart zum dritten Mal eine Turn-Weltmeisterschaft auf deutschem Boden. Fabian Hambüchen, WM-Botschafter, 2007 an gleicher Stätte Weltmeister und 2016 Olympiasieger am Reck, nahm beim Redaktionsbesuch ausführlich Stellung zur Situation im deutschen Turnen. Herr Hambüchen, wie geht es DEM Reck? Dem geht es super. Es steht bei uns in Wetzlar gemütlich in der Turnhalle und wird täglich benutzt. Also passiert mit diesem Monument, das Sie sich 2016 nach Ihrem Olympiasieg nach Hause liefern ließen, etwas Praktisches. Von Anfang an war ja die Frage, was machst du damit? Gibst du es ins Museum, stellst du es daheim auf? Für mich war das Wichtigste, dass das Ding genutzt wird. So ist es für die Kinder und Breitensportvereine bei uns in der Halle ein Riesenhighlight, an diesem Reck zu trainieren. Wenn ich in der Halle bin, gehe ich auch selbst gerne ran. Kommen Olympiagefühle hoch? Jedes Mal. Immer wenn ich dieses Reck anfasse, habe ich das Gefühl, das noch einmal abrufen zu können, was ich in Rio abgerufen habe. De facto ist das aber nicht möglich, weil ich dafür zu wenig trainiere.

Ex-Turnprofi Fabian Hambüchen: Diese Sportler bewundere ich am meisten

Hambüchen: "Mit Comeback hätte ich mir ins Knie geschossen"

Kürzlich waren Comeback-Gedanken von Ihnen zu lesen... Nein, der Gedanke ist definitiv abgehakt. Der Trainingsaufwand hätte mich aber nicht daran gehindert, das zu machen. Der Gedanke war eher: Wenn, dann möchte ich gerne zu den Olympischen Spielen 2020. Die Qualifikationskriterien sind mittlerweile aber so, dass ich das zeitlich gar nicht mehr schaffen kann. Außerdem hätte ich mich wieder im Anti-Doping-Pool anmelden müssen und wäre für internationale Wettkämpfe ein halbes Jahr lang nicht zugelassen gewesen. Letztlich hätte ich mir mit einem Comeback selbst ins Knie geschossen. Würde ich in Tokio nicht gewinnen, wäre das alles andere als positiv. Wie weit wirft der Ausfall von Marcel Nguyens das deutsche Team für die WM zurück? Der Ersatz ist mit Philipp Herder relativ adäquat. Am Barren und an den Ringen ist Nguyen nicht zu ersetzen. Aber am Pauschenpferd ist Herder wesentlich stärker. Es ist also keine so krasse Schwächung.

Sie haben mit Kritik am Deutschen Turnerbund für Aufsehen gesorgt, die schlechte Situation am Trainermarkt und beim Nachwuchs bemängelt. Wie groß ist die Sorge, dass die WM ein sportlicher Reinfall werden könnte? Natürlich muss man davon Abstand nehmen, dass bei den Männern ganz große Erfolge herauskommen. Ich habe kürzlich mit Bundestrainer Andreas Hirsch telefoniert und ihn gefragt, wie die Lage ist. Seine Antwort war: „Vor zwölf Jahren war es ein wenig entspannter.“ Dass wir aber zum dritten Mal eine Heim-WM haben, zeigt, dass Turnen in diesem Land einen großen Stellenwert hat. Im Übrigen gab es im DTB seit Rio große Umstrukturierungen. Und Sportdirektor Wolfgang Willam hat auf meine Kritik reagiert … … und Ihnen teilweise Recht gegeben. Ich will ja nicht immer nur draufhauen. Es war konstruktive Kritik – und so ist sie auch angekommen. Wir können die Heim-WM nutzen, uns zusammenzuschließen. Der DTB und ich haben im Vorfeld bereits Gespräche geführt, aber entschieden, dass jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, um in ein Arbeitsverhältnis zu treten. Dafür ist bei mir im Moment noch zu viel los. Beide Seiten bleiben aber offen, in der Zukunft etwas zu machen.

Olympiasieger Fabian Hambüchen (Mitte) im Gespräch mit den SPORTBUZZER-Redakteuren Sebastian Harfst (links) und Christian Müller (rechts). © Florian Petrow

Hambüchen als Trainer? "Liebe den Sport"

Können Sie sich vorstellen, mal Trainer zu werden?

Auf jeden Fall. Weil ich den Sport einfach liebe, dafür kämpfe, mich auch mal kritisch äußere, um etwas in Bewegung zu bringen. Sie haben eng mit Ihrem Vater zusammengearbeitet, mit dem Sie sich angeschrien und zu Höchstleistungen getrieben haben. Inwieweit fehlen solche Leute im Sport? Es fehlen sicher diejenigen, die die Eier in der Hose haben, etwas gegen den Arbeitgeber zu sagen. Mancher kommt da jedoch in die Zwickmühle, wenn er eine Familie mit zwei Kindern zu versorgen hat. Zum Turnen gehören auch die Vorwürfe von US-Sportlerinnen gegen Ex-Teamarzt Larry Nassar, der rund 100 Athletinnen sexuell missbraucht haben soll. Vor allem Olympiasiegerin Simone Biles hat sich offen geäußert. Ich war überrascht und schockiert, weil ich Dr. Nassar von vielen Wettkämpfen kannte. Turnen ist aber ein Sport mit viel Kontakt, wo Trainer schnell in Schwierigkeiten kommen können. Wenn du Hilfestellung gibst, kannst du nicht immer darauf achten, dass du nicht den Po oder die Brüste berührst. Dieses Thema existiert im Turnen schon sehr lange. Dass es aber solche Ausmaße annimmt wie in den USA, hätte ich niemals gedacht. Es ist gut, dass Simone so offen ist, denn anders kannst du an der Situation nichts ändern. Wie viele deutsche Medaillen stehen am Ende der WM in Stuttgart? Ich würde mir zwei wünschen – Elisabeth Seitz am Stufenbarren und Sarah Voss am Balken. Maximal könnten es drei werden – mit Lukas Dauser.

