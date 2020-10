Bielefeld-Kapitän Klos über seinen Karriere-Plan und die Unterschiede zwischen Bundesliga und 2. Liga

Das Spiel in der Bundesliga ist schneller, in der 2. Liga härter – korrekt?

Ich habe erst zwei Bundesliga-Spiele gemacht, über große Erfahrung verfüge ich also noch nicht. Was ich aber schon jetzt sagen kann: Die Verteidiger, mit denen ich es zu tun hatte, waren körperlich voll auf der Höhe, aber noch einmal eine Nummer cleverer als die in der 2. Liga. Und man merkt, dass die Spieler in der Bundesliga auch im Kopf schneller sind, was eine größere Handlungsschnelligkeit mit sich bringt. Ich habe in Frankfurt in der Halbzeitpause zum Trainer gesagt, dass ich in der einen oder anderen Situation selbst mit 32 Jahren noch Lehrgeld zahlen musste.