Matchwinner Fabian Nürnberger nach ersten Profi-Toren gegen Ingolstadt: "Es war ein guter Zeitpunkt"

Ein Nürnberger wird zum Nürnberg-Retter: Nach zwei Toren von Fabian Nürnberger sollte das Horror-Szenario 3. Liga am ruhmreichen 1. FC Nürnberg doch noch einmal vorbeiziehen. Der Club gewann am Dienstagabend das Relegations-Hinspiel gegen den Drittligisten FC Ingolstadt überlegen mit 2:0 (2:0) - und beide Tore erzielte der 20 Jahre alte Nürnberger (22./45. Minute). Der alle überragende Mittelfeldakteur hätte sogar fast noch ein drittes Mal zugeschlagen. Sein Linksschuss klatschte an den Pfosten (66.).