Fabian Schleusener rettet 1. FC Nürnberg: Club bleibt nach Drama in Ingolstadt zweitklassig

Joker Fabian Schleusener hat mit einem Tor in letzter Sekunde das Horrorszenario für den 1. FC Nürnberg verhindert und den Club vor dem Absturz in die Drittklassigkeit bewahrt. Der 28-Jährige traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 1:3 (0:0) beim FC Ingolstadt. Das reichte den Gästen aus Nürnberg am Samstagabend nach dem 2:0 im Hinspiel. Ingolstadt bleibt damit drittklassig, der Club nach der Relegation in der 2. Liga.