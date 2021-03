Handball-Nationalspieler Wiede und Drux: "Nowitzkis Weg ist extrem beeindruckend"

Fabian Wiede (27) und Paul Drux (26) gehören bei den Füchsen Berlin zum Inventar, sind beim Handball-Bundesligisten Führungsspieler und Identifikationsfiguren und sprechen im Doppel-Interview übers Vatersein und Heiraten und Druck durch das Kapitänsamt. Anzeige

Am 12. März 2020, also fast genau vor einem Jahr, setzte die Handball-Bundesliga den Spielbetrieb der Saison 2019/20 wegen der Corona-Pandemie aus. Letztlich wurde die Saison abgebrochen. Wie haben Sie die vergangenen zwölf Monate seither wahrgenommen? Paul Drux: Wenn man diese Zeit Revue passieren lässt, dann ist das Jahr ziemlich schnell rumgegangen. Nach dem Abbruch gab es mal einen Moment zum Durchatmen, seither ist der Terminkalender aber sehr eng getaktet. Ein paar Zuschauer bei den Spielen wären mal wieder eine nette Abwechslung. Man hat sich an diese Geisterspiele zwar gewöhnt, schön ist dieses Gefühl aber nicht. Ich hoffe, dass dank Impfkampagne und Schnelltests bald wieder Normalität einkehrt.

Fabian Wiede: Ich kann da Paul nur zustimmen. In der anfänglich längeren Pause haben wir uns vor allem in den eigenen vier Wänden oder im Kraftraum fit gehalten, was vom Verein gut geregelt war. Ich konnte in dieser Zeit auch einige Blessuren auskurieren. Ansonsten vermisst man natürlich die Fans in der Halle, hoffentlich werden in den nächsten Wochen und Monaten Lösungen gefunden.

Geisterspiele und strenge Hygieneregeln bestimmen ihren Alltag. Auch die Weltmeisterschaft in Ägypten wird es in solch einer Art und Weise wohl nicht noch einmal geben. Doch nicht nur auf sportlicher Ebene hat sich bei Ihnen beiden viel verändert, auch privat.

Wiede: Die Geburt meines Sohnes Carlo war für mich und meine Freundin Alice natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Das Wichtigste ist, dass beide gesund und munter sind. Ich genieße jeden Moment mit dem Kleinen, will ihn aufwachsen sehen, habe wegen der vielen Auswärtsspiele zuletzt aber leider auch viel verpasst. Wenn ich unterwegs bin, dann wird über Facetime regelmäßig Kontakt gehalten.

Und bei Ihnen, Herr Drux? Drux: Ich habe kurz vor der WM meine langjährige Freundin Linda zur Frau genommen. Wir hatten trotz des kleineren Rahmens wegen der Pandemie einen total schönen Tag. Nach jahrelanger Beziehung war die Zeit reif, wir sind beide sehr glücklich.

Ist nach der Hochzeit jetzt auch Nachwuchs geplant? Drux: In dieser Angelegenheit sind wir recht entspannt. Das würde ich auch eher mit meiner Frau besprechen und privat halten wollen.

Und bei Ihnen, Herr Wiede? Folgt bald die Heirat? Wiede: Auch wir machen uns da keinen Stress. Das ergibt sich dann irgendwann, alles zu seiner Zeit.

Kommen wir zum Sportlichen: Sie haben jüngst ihre Verträge langfristig verlängert – Paul Drux bleibt bis 2025 ein Fuchs, Fabian Wiede gar ein Jahr länger. Was sprach für diesen Schritt? Wiede: Ich fühle mich im Verein sehr wohl, habe viele Freunde und vor allem auch meine Familie im direkten Umfeld. Außerdem kann ich mich mit den Füchsen identifizieren, habe in all den Jahren schon Höhen und Tiefen miterlebt. Wir verfolgen ein klares Konzept und wollen in den nächsten Jahren die nächsten Schritte machen. Zudem kehrte mit Stefan Kretzschmar ein neuer und frischer Wind ein.

Drux: Das hätte ich nicht besser sagen können. Dass wir großes Potenzial in unseren Reihen haben, haben wir schon bewiesen. Nun gilt es, einzelne Bausteine peu á peu zu optimieren. Meine Frau und ich fühlen uns außerdem pudelwohl hier und genießen das Leben in Berlin – vor allem dann, wenn Restaurants und andere Läden wieder geöffnet haben.

Hat es eine Rolle gespielt, ob der jeweils andere seinen Vertrag verlängert? Wiede: Eine große Rolle nicht, nein. Aber ich freue mich sehr, dass Paul auch bleibt. Ich hätte aber unabhängig davon trotzdem verlängert. Drux: Man hat sich ausgetauscht und auch darüber gesprochen, aber an der Entscheidung hätte das wohl nichts geändert.

Haben Sie eigentlich den gleichen Berater? Wiede: Ja, Andre Tzschaschel hat die Beraterrolle von einigen Füchse-Spielern angenommen. Er war früher auch mal in der Geschäftsstelle tätig und wir kennen uns schon einige Jahre.

Stefan Kretzschmar (Vorstand Sport bei den Füchsen, Anm. d. Red.) sagte im MAZ-Interview, dass sich Fabian Wiede und Paul Drux in Berlin einen Legendenstatus á la Basketballer Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks aufbauen sollten. Sehen Sie ihr Karriereende im Fuchsbau? Wiede: Erfülle ich meinen Vertrag, bin ich 32 Jahre alt. Ich befinde mich dann in einem Alter, in dem man zwar noch Handball spielen kann, in dem sich die Karriere aber eben auch dem Ende zuneigt. Also klar, wenn nichts Besonderes passiert, glaube ich schon, dass ich meine Karriere in Berlin beenden werde. Auch die familiäre Situation spielt dabei eine Rolle – und wie gesagt, wir sind hier extrem zufrieden.

Drux: Ich bin dann 30, habe einige Jahre in der Bundesliga und der Nationalmannschaft verbracht und werde dann in mich selbst reinhorchen, was der Körper sagt. Solch eine Zeit hinterlässt ja Spuren. Grundsätzlich bin ich ein Fan davon, dass man einem Verein so lange die Treue hält und auch ich hätte nichts dagegen, meine Karriere bei den Füchsen zu beenden.

Haben Sie in dieser Hinsicht ein Vorbild? Blickt man vielleicht sogar zu Füchse-Sportdirektor Volker Zerbe, der 20 Jahre für Lemgo spielte? Drux: 20 Jahre? Wow, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich schaue gerne amerikanischen Sport und beobachte das dortige Geschehen. Und Dirk Nowitzki ist da tatsächlich das beste Beispiel – Kobe Bryant verbindet man auch sofort mit den LA Lakers oder Michael Jordan mit den Chicago Bulls. Das sind alles Vorbilder, die man sich nehmen kann.

Wiede: Ich habe schon mehrfach betont, dass Dirk Nowitzki eines meiner größten Vorbilder ist. Seinen Weg finde ich extrem beeindruckend.

Wie viele Angebote von anderen Vereinen haben Sie inzwischen abgelehnt und warum? Drux: Es gab nichts so konkretes, dass man darüber sprechen muss.

Wirklich überhaupt nichts verlockendes dabei gewesen? Wiede: Paul hat die Antwort bereits gegeben. (lacht)

Also volle Konzentration auf die Füchse: Welche Ziele verfolgen Sie in den nächsten Jahren mit dem Verein? Wiede: Wir sind nicht mehr weit weg von der Spitze und wollen in den nächsten Jahren ganz oben angreifen. Die Meisterschaft nach Berlin zu holen, ist ein großer Traum. Drux: Klingt nach einem Plan.

Gibt es einen anderen Titel, den Sie lieber holen würden? Drux: Die nationale Meisterschaft ist wohl der schwierigste zu erreichende Titel, weil die Bundesliga einfach saugute Teams hat. Es sind die kleinen Puzzleteile in unseren Reihen, die wir zusammen bringen müssen.

Herr Drux, Sie sind seit dieser Saison Kapitän. Ist der Druck auf der Platte dadurch gestiegen? Drux: Man macht sich vielleicht selbst mehr Druck, will alles richtig machen. Fehlpässe und Fehlwürfe sind dann nicht fördernd und belasten einen mehr als früher.

Aber Sie können das schnell abschütteln? Drux: Klar, wir spielen ja so oft, dass man nicht viel Zeit hat, darüber nachzudenken.

Wäre Fabian Wiede auch ein geeigneter Kapitän? Drux: (Wiede schüttelt schmunzelnd den Kopf) Doch, der Fabi könnte das.

Wiede: Im Europapokal war ich in Nimes letztens zum ersten Mal Kapitän, als Paul verletzt war. Das Spiel haben wir gewonnen, mit der Quote kann ich gut leben. Ich gehe als Leader gerne voran, wir sind als Team aber sehr zufrieden mit Paul als Kapitän und wollen ihn immer so gut es geht unterstützen.

In Essen zitterte man sich am Sonntag zum 24:23-Sieg, davor setzte es vier Niederlagen in Serie – eine starke Ausgangsposition in der Tabelle wurde aus der Hand gegeben. Wie groß ist derzeit die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Drux: Man hat gesehen, dass wir es können. Gegen Flensburg waren wir lange dran, in Kiel haben wir eine starke erste Hälfte gespielt. In der zweiten Halbzeit hat man dann aber auch klar gesehen, was uns noch fehlt. Mit unseren Ansprüchen müssen wir Spiele wie gegen Erlangen, ohne den Respekt zu verlieren, gewinnen. Kiel oder Flensburg erlauben sich nur ganz selten einen Patzer, deswegen stehen diese Teams am Ende auch ganz oben. Wiede: Es fehlten Kleinigkeiten, den schwachen Auftritt gegen die Rhein Neckar Löwen mal ausgenommen. Wir dürfen uns unserer hart erarbeiteten Lohn nicht leichtfertig aus der Hand nehmen lassen.

Nach der verkorksten Weltmeisterschaft mit dem zwölften Platz geht es am Wochenende um die Olympia-Qualifikation. Bob Hanning sagte mehrfach, dass in Tokio die Goldmedaille das Ziel sei. Kamen diese Aussagen zu forsch? Wiede: Wenn man die Leistung anderer Nationen in den letzten Jahren sieht, dann fehlt uns noch ein bisschen, um davon auszugehen, dass wir favorisiert sind. Natürlich ist die Klasse vorhanden, auch gegen große Nationen zu gewinnen, andere Länder sind aber eben auch sehr stark. Ich freue mich auf das Quali-Turnier, hatte auch noch keinen Lehrgang mit Alfred (Bundestrainer Gislason, Anm. d. Red.) gehabt.

Drux: Die Aussage wurde ja erstmals schon direkt nach den Olympischen Spielen in Rio 2016 getroffen. Es gehört neben Können auch etwas Glück dazu, so ein Olympia-Turnier zu gewinnen. Unser Anspruch sollte es nun sein, sich erstmal zu qualifizieren. Wir haben bei der WM teilweise gute Sachen gezeigt. Und bekommen nun auch Spieler wie beispielsweise Fabi zurück, die den Unterschied machen können.

Neben Außenseiter Algerien trifft die DHB-Auswahl auf Vizeweltmeister Schweden und den EM-Vierten Slowenien. Ein Selbstläufer wird das nicht. Drux: Die Schweden kommen mit ganz breiter Brust und mit einem super Gefühl vom Januar nach Berlin. Aber auch wir sind hochmotiviert, wollen nach diesem Dämpfer eine Reaktion zeigen.

Und dann bringen Sie im Sommer die Goldmedaille aus Japan mit? Wiede: Man fährt als Sportler jedenfalls nicht zu einem Turnier, um sich dort mit dem zweiten Platz zufrieden zu geben.

Drux: Es wäre schön. Wir tun aber gut daran, demütig zu sein.

Welche Position haben sie in der Diskussion, ob Olympia-Starter früher geimpft werden sollten? Drux: Das ist eine Diskussion, die man nicht gewinnen kann. Es muss eine Lösung gefunden werden, die vom IOC (Internationales Olympisches Komitee, Anm. d. Red.) ausgeht. Es gibt aber definitiv andere Personengruppen als uns Leistungssportler, die mehr Priorität genießen. Das Impftempo soll sich ja nun rasant steigern, das kann man nur befürworten.

Wiede: Jeder von uns hat Menschen in seiner Familie oder seinem direkten Umfeld, für welche die Notwendigkeit größer ist, geimpft zu werden.