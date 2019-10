Modeste-Prozess fortgesetzt: Weltmeister Cannavaro erscheint vor Gericht

Im Zivilstreit zwischen dem 1. FC Köln und einem Spielerberater um den Transfer von Stürmer Anthony Modeste nach China hat der ehemalige Weltmeister Fabio Cannavaro am Dienstag vor Gericht ausgesagt. Der Kapitän des italienischen Teams bei der Fußball-WM 2006 sagte, dass seiner Ansicht nach ein Berater „eine große Rolle“ in dem Deal gespielt habe. Dieser Berater hat den Bundesligisten auf zwei Millionen Euro Provision verklagt. Er behauptet, entscheidend an dem Transfer von den Rheinländern zum chinesischen Club FC Tianjin beteiligt gewesen zu sein. Die Kölner bestreiten das.