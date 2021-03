Fachsimpeln bei einer Flasche Wein: Wie Guardiola Gladbach-Trainer Rose begeistert

Der Gladbach-Coach stellte bei der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Spitzenreiter der Premier League besonders das soziale Engagement des spanischen Star-Trainers in den Vordergrund. Guardiola trägt bei den Pflichtspielen vom ManCity bereits seit einigen Wochen einen Hoodie von der gemeinnützigen Organisation "Open Arms" aus Badalona. Es ist ein Verein aus Katalonien, der die Seenotrettung von Menschen im Mittelmeer betreibt. "Das zeigt einfach, dass er auch über den Tellerrand hinausdenkt", sagt der Gladbach-Coach. Vorsitzender Oscar Kamps ist ein guter Kumpel von Guardiola. Im Jahr 2018 hatte der Top-Coach insgesamt 150.000 Euro an "Open Arms" gespendet. "Er beschäftigt sich auch mit vielen Dingen um den Fußball herum", betonte Rose.

Vor dem Champions-League-Rückspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City am Dienstag (21 Uhr, Sky) schwärmt Fohlen-Coach Marco Rose von ManCity-Trainer Pep Guardiola . "Pep Guardiola ist ein außergewöhnlicher Trainer und eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er hat über Jahre immer wieder Top-Teams geformt und viele Titel auf ganz, ganz hohem Niveau gewonnen. Er hat über seine Ideen den Weltfußball beeinflusst, ist dabei aber immer Mensch geblieben", sagt Rose auf Nachfrage des SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Guardiola hatte den Gladbacher Coach nach dem Hinspiel als "außergewöhnlichen" Trainer gelobt: "Er macht einen unglaublich guten Job und hat sich deshalb für den BVB empfohlen." Der 50-jährige Spanier lud Rose dann sogar noch auf ein Gespräch bei einer Flasche Wein in Manchester ein. Auf SPORTBUZZER-Nachfrage erklärte der zukünftige BVB-Coach: "Wir sind ja nicht in Manchester. Wahrscheinlich hätte er dort ein nettes Zimmerchen gehabt bei ihm die Ecke irgendwo - in Budapest wird das ein bisschen schwierig. Aber vielleicht hat er eine Flasche dabei, schauen wir mal."

Die Antwort gab Guardiola auf der Pressekonferenz des englischen Top-Teams kurz nach der virtuellen Medienrunde im Borussia-Park. "Hier hätte ich eine gehabt für ihn. Ich glaube aber, es ist nicht erlaubt, die auf dem Flug mitzunehmen", sagte Guardiola: "Vielleicht können wir morgen in Budapest eine kaufen." Immerhin.