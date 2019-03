Der FC Schalke 04 steckt mitten in der Krise - neben der Suche nach einem neuen Sportdirektor stehen viele weitere Problembereiche auf der königsblauen Agenda. Da wäre zum einen der Trainer: Trotz der Gnadenfrist für Domenico Tedesco, wird immer wieder Kritik am S04-Coach laut - Fans und Experten stellen den 33-Jährigen in Frage. Auf der anderen Seite steht die Mannschaft, die durch ihren desaströsen Auftritt gegen Düsseldorf scheinbar den Rückhalt der eigenen Fans verloren hat. Das kritisiert nun auch Fährmann-Berater Stefan Backs auf seinem Facebook-Account harsch - und stellt dabei den für Schalke-Anhänger unmöglichen Vergleich zum Erzrivalen Borussia Dortmund her.

"Das 0:4 gestern gegen Fortuna Düsseldorf war sicher ein bemerkenswerter Negativ-Meilenstein in der an Negativ-Meilensteinen nicht gerade armen Vereinsgeschichte", beschreibt Backs zunächst die Krise im Verein. Diese habe laut dem Berater von Fährmann, Nübel und Co. mehrere Gründe. Zum einen sei da Ex-Manager Christian Heidel, der Tedesco seiner Meinung nach nicht die angemessene Unterstützung und Führung entgegen gebracht habe.

"Tedesco ist sicherlich fachlich ein außergewöhnlicher Trainer. Aber er ist sehr jung und Schalke 04 ein großer Verein", sagte Backs und unterstellt Tedesco dadurch wohl indirekt, der Aufgabe nicht gänzlich gewachsen zu sein. Außerdem kritisiert er die Taktik des Trainers: "Schalke wollte diese Saison Ballbesitzfußball spielen. Nach fünf Niederlagen zum Saisonauftakt musste man dieses Vorhaben als gescheitert ansehen. Es wurde wieder auf das 'bewährte System' der Vorsaison umgestellt. Aber mit Spielern, die dafür nicht verpflichtet worden sind."

"Weder qualitativ noch charakterlich optimal zusammengestellt"

Beim Erzrivalen Borussia Dortmund sei dies anders. Der bekennende BVB-Fan bewundert, dass bei den Schwarz-Gelben auch in Krisenzeiten seit Jahren auf Kontinuität gesetzt werde - "auf Schalke herrscht schnell das große Drama. So wie derzeit", kritisiert Backs die Vereinsführung. Auch das Team sei weder "qualitativ noch charakterlich optimal zusammengestellt" und kritisiert Ex-Manager Heidel dadurch scharf. Er bezeichnet die scheinbare Gruppenbildung innerhalb der Mannschaft als "Gift für den Erfolg".

Auch der Verlust von jungen Toptalenten aus eigenen Reihen sei ein großes Problem. Wenn die großen Top-Klubs bei Schalke 04 anklopfen, dann solle "zumindest eine angemessene Ablösesumme dabei herausspringen." Wieder vergleicht Backs die "Königsblauen" dabei mit einem weiteren Bundesligisten: "Bayer Leverkusen macht es vor, zuletzt bei Kai Havertz und Julian Brandt. Es kann am Ende kein Zufall sein, daß nahezu alle großen Talente Schalke 04 verlassen, viele davon ablösefrei."

"Schalke lässt sich wie kein Zweiter durch die Schlagzeilen ziehen"

"Schalke 04 ist zudem medial nicht gut beraten", wettert der Fährmann-Berater weiter. "Der Klub lässt sich wie kein Zweiter durch die Schlagzeilen ziehen. Interna landen immer wieder in den Medien." In einer solchen Atmosphäre könne sich kein Erfolg entwickeln. "Jedes zarte Pflänzchen wird durch Eigeninteressen oder persönliche Eitelkeiten gleich wieder zertreten", so Backs.

Zwar beschreibt er die Liste der Baustellen beim FC Schalke bei Weitem nicht als "vollständig" - dennoch sind die Schlussworte des Beraters sehr versöhnlich: "Ich mag Schalke 04 und das sage ich als Borusse ganz bewusst. Schalke ist ein starkes Stück deutscher Fußballtradition und ein Leuchtturm des Ruhrgebietes. Es wäre schön, wenn alle handelnden Personen sich dessen bewusst würden."

