Fahrplan steht: Hannovers Topschwimmer Angelina Köhler und Sven Schwarz wollen nach Olympia

Die aus dem Vorjahr verschobenen Sommerspiele sollen in Tokio nun vom 23. Juli bis 8. August 2021 stattfinden. Jetzt hat der Deutsche Schwimmverband die Qualifikationskriterien und den entsprechenden Fahrplan festgezurrt. Die geforderten Normzeiten bleiben gegenüber 2020 wie erwartet unverändert. Im April können die Schwimmer die Zeiten bei Wettkämpfen an den ersten drei Wochenenden erfüllen. Pro Einzeldisziplin (14 je Männer und Frauen) vergibt der DSV zwei Startplätze.

„Wir haben die Kriterien für eine Olympianominierung so angelegt, dass unsere zuletzt stärksten Schwimmer sich in dieser schwierigen Zeit möglichst langfristig in ihren Trainingsprozessen auf Olympia fokussieren können“, erklärte Bundestrainer Bernd Berkhahn.

Sein Kollege Hannes Vitense wies auf die guten Möglichkeiten zum Formaufbau hin. „Andere Nationen wie Italien oder die Niederlande fahren auch gut damit, frühzeitige Qualifikationslösungen anzubieten.“ Zudem gebe es bei Bedarf auch die Möglichkeit, Schwimmer noch zur EM im Mai nach Budapest zu schicken.

Olympia als ralistisches Ziel

Hannovers Toptalente Schwarz (18) und Angelina Köhler (20) müssen also ab sofort richtig Gas geben, um sich ihren frühen Traum von Olympia zu erfüllen. Wobei Schwarz die Angelegenheit gelassen angeht. „Ich gebe mein Bestes, dass es klappt. Und wenn nicht, bin ich eben bei den nächsten Spielen dabei. Ich habe Zeit, aber keinen Druck“, sagt Schwarz, der am 31. Januar erst 19 Jahre alt wird. Der Freistilschwimmer konzentriert sich auf die Strecken 800 Meter und 1500 Meter. Auf der langen Distanz gibt es allerdings nur noch einen Platz, den anderen blockiert Wellbrock. Die Nominierungszeit über 1500 Meter liegt bei 14:59,00 Minuten. Bestzeit von Schwarz aus dem Sommer 2019: 15:09. Über 800 Meter muss er die 7:50,30 Minuten knacken. Seine Bestzeit, ebenfalls aus dem Sommer 2019: 7:53.

„Die Zeiten sind möglich. Auf jeden Fall“, ist Schwarz optimistisch. Olympia ist und bleibt also ein realistisches Ziel – auch schon in diesem Jahr.

