Duell der Fahrstuhl-Zwillinge: Zweitliga-Krösus Mario Gomez fordert 96-Hüne Hendrik Weydandt

Was Hannover 96 und der VfB Stuttgart gemeinsam haben? Es geht auf und ab. In der Formkurve in dieser Saison, wie auch im Ligabetrieb. Am Samstag treffen die beiden Fahrstuhlmannschaften wieder aufeinander. Seit 2002 ging es jede Saison gegen den VfB - das gab es in der 96-Historie gegen kein anderes Team. Gibt es teure Tore von Mario Gomez? Oder knipst der "günstige" Weydandt?