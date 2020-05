Fair Play im Amateurfußball: Das tut der FC Sülbeck/Immensen gegen Gewalt auf dem Platz 

Regionalliga-Trainerin Imke Wübbenhorst: "Mit Babybauch am Spielfeldrand"

Dominik Peters gehört zum Vorstand des FC Sülbeck/Immensen und ist ebenfalls Mitglied beim FC PlayFair! Um etwas gegen Hass und Gewaltbereitschaft gegenüber Schiedsrichtern, Spielern und Betreuern zu tun, entschied sich der FC Sülbeck/Immensen dazu, Fairness und Respekt in den Mittelpunkt seines Handelns zu stellen. Dabei setzt der Verein darauf, auch seine Gegner von den Fairplay-Aktionen zu überzeugen und auf den respektvollen Umgang mit- und untereinander aufmerksam zu machen. Peters ist sich sicher: "Der Amateurfußball funktioniert nur, in dem die Vereine, auch wenn sie Gegner im Ligabetrieb sind, zusammenarbeiten." Kooperenz ist das Stichwort.

Überraschung, Freude, Jubel, Rührung: Das #GABFAF-Team hat in der Galerie seine Lieblingsmomente zusammengestellt. ©

Das Amateurfußball-Bündnis #GABFAF wurde am 15. März 2019 ins Leben gerufen. Hier zehn besondere Momente aus dem ersten Jahr:

Viele Aktionen und Nachahmer

Gleich die erste Aktion des FC Sülbeck/Immensen hatte es in sich: Mit dem Plädoyer für mehr Sportmanship wurden elf Thesen vom FC PlayFair! herausgearbeitet, die die Basis einer fairen und respektvollen Vereinsarbeit legen. Der Verein erhofft sich, diese elf Thesen in den Köpfen der Ehrenamtlichen, Spieler und Mitgliedern fest zu verankern, diese extern vorzuleben und damit vielleicht auch andere Vereine zu motivieren. Dieser Aktion folgten viele weitere, ob bei einer Trikotaktion der 2. Herren, wo die Botschaft "Playfair" auf Trikots und Pullis gedruckt wurde oder bei einer Schilderaktion mit dem Titel: "Kein Platz für Rassismus und Gewalt", die bereits viele Nachahmer gefunden hat. Eines hatten alle Aktionen gemeinsam: Überall stellten die motivierten Mitglieder den Gedanken des Respekts und Fairplay in den Vordergrund.