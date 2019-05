71 Gelbe Karten und 5 Platzverweise: Das ist das unfairste Team der Bundesliga-Saison 2018/19

Eine weitere Statistik, auf die sich ein Blick zurück lohnt, ist die Fairplay-Tabelle. Aus dieser geht hervor, dass in dieser Spielzeit keine Mannschaft so fair agierte wie Borussia Mönchengladbach . Die "Fohlen" überstanden die Saison mit 43 Gelben Karten und keinem einzigen Platzverweis. Für die Bayern reichte es in dieser Hinsicht übrigens "nur" zum Vize-Titel (mit 40 Gelben und zwei Gelb-Roten Karten).

Hier ist die Fairplay-Tabelle der Bundesligasaison 2018/19 von Platz 1 bis 18 - Jetzt durchklicken!

Nur Gladbach, Mainz und Wolfsburg kamen 2018/19 ohne Platzverweis aus

In der Regel ist es so, dass die Klubs aus dem Tabellenkeller häufiger mit Fouls in Erscheinung treten als die Top-Teams. Dieser Eindruck wird durch die finale Fairplay-Tabelle der Bundesliga zwar bestätigt, doch es ist nicht so, dass die sportlichen Absteiger auch hier die letzten Plätze belegen. Hannover 96 schloss die Saison in Sachen Fairplay auf Platz 14 ab, der 1. FC Nürnberg landete direkt dahinter auf Rang 15. Doch beide Klubs konnten den Königsblauen im Kampf um die rote Laterne nicht gefährlich werden ...