Faktencheck: Was passiert, falls das DFB-Spiel gegen die Ukraine abgesetzt wird? 

Corona-Alarm in der Nations League: Die Austragung des Spiels zwischen Deutschland und der Ukraine am Samstagabend (20.45 Uhr, ZDF) steht auf der Kippe, nachdem insgesamt fünf Spieler der Gäste positiv auf Covid-19 getestet wurden, darunter der frühere Dortmunder Andrey Yarmolenko. Am Freitagabend war das Teamhotel der Ukraine von der Polizei abgesperrt worden. Mit einer Blaulicht-Eskorte war die Mannschaft vom Training zurück in die Innenstadt gebracht worden. Die Profis sollen am Samstag gegen 14 Uhr nochmals getestet werden. Eine Spielabsage erscheint möglich. Anzeige

Erst, wenn die UEFA und das Gesundheitsamt im Spielort Leipzig Grünes Licht geben, kann die Partie wie geplant über die Bühne gehen. Und falls nicht? Dann muss der europäische Fußballverband über das Schicksal der Partie entscheiden. Aufgrund des eng getakteten Kalenders und der Tatsache, dass die Gruppenphase der Nations League bereits in der nächsten Woche endet, erscheint eine Spielverlegung mangels eines realistischen Ersatztermins kaum möglich. Deutschland könnte somit am grünen Tisch drei Punkte gewinnen.

Das Exekutivkomitee der UEFA hat für den Fall eines Szenarios, wie es jetzt in Leipzig eingetreten ist, am 28. August bestimmte Prinzipien festgelegt, die auf den jeweiligen Fall angewendet werden sollen. Diese wurden am 31. August von der UEFA veröffentlicht und gelten ausdrücklich für die Gruppenphase der Nations League sowie die EM-Qualifikation der Frauen und der U21. Insbesondere Punkt 3 ist dabei im Fall des deutschen Spiels gegen die Ukraine von besonderer Relevanz. 1.) Sollte eine Gruppe von Spielern oder ein komplettes Team von einer nationalen oder lokalen Behörde in Quarantäne geschickt werden, wird das Match dennoch angesetzt, sofern mindestens 13 Spieler zur Verfügung stehen - darunter muss ein Torwart sein. Diese Spieler müssen negativ getestet worden sein.

2.) Falls ein Verband trotzdem nicht in der Lage ist, eine Mannschaft aufzustellen, wird das Match, sofern möglich, verlegt - auf Wunsch der UEFA auch in ein Drittland. Die Heimmannschaft bleibt trotzdem für die Austragung und die Kosten zuständig. 3.) Falls das Match nicht verlegt werden kann, wird die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA "eine Entscheidung treffen". Der Verband, der dafür verantwortlich ist, dass die Partie nicht wie geplant ausgetragen oder nicht zur Gänze gespielt werden kann, wird zum Verlierer erklärt - falls die UEFA-Kammer nicht "zu dem Schluss kommt, dass beide oder keine der Mannschaften für dem Umstand verantwortlich sind, dass die Partie nicht stattfinden oder nicht zur Gänze gespielt werden kann". Dann könnte das Spiel nicht als aufgegeben betrachtet werden. In diesem Fall wird das Los entscheiden, ob die Partie mit einem 1:0 für die Gastgeber, einem 0:0 oder einem 1:0 für die Gäste gewertet wird.