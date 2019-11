Großer Faktencheck: Hier muss Kenan Kocak Hannover 96 besser machen

Interessanterweise ist nicht alles schlecht an dieser 96-Saison. Da kann Kocak was draus machen.

Ballbesitz

In den acht Kern-Werten Laufdistanz, Sprints, Ecken, Flanken, Torschüssen, gewonnene Zweikämpfe, Passquote und Ballbesitz liegt 96 nur in einer Disziplin ganz vorne: beim Ballbesitz. Der VfB Stuttgart (10 053) liegt in der Tabelle klar an der Spitze. Es folgen Hannover 96 (8671), Dresden, Hamburg und Bielefeld.

Demnach kommen alle drei Topteams der Liga (Bielefeld, Hamburg, Stuttgart) über Ballbesitz zum Erfolg. Das spricht für Spielkontrolle. Aber der Ball ist nicht immer der Freund aller Spieler. Hannover ist 15., Dresden sogar auf dem vorletzten Platz. Das bedeutet, 96 will zwar den Ball haben, weiß aber bisher zu wenig damit anzufangen.

Das kann Kocak tun: Die Mannschaft braucht einen Plan, um in Ballbesitzphasen zielstrebig nach vorne zu spielen. 96 ließ den Ball oft hinten herum laufen. Ein Indiz dafür gibt erneut die Statistik: Innnenverteidiger Marcel Franke ist der Spieler mit den zweitmeisten Ballkontakten in der Liga. Heißt: wenn 96 den Ball hat, dann meistens hinten. Optimalerweise sollte aber ein Mittelfeldspieler die meisten Aktionen im Spiel haben. Kocak trainierte in der vergangenen Woche die 10-Sekunden-Regel bei Kontern. Bei Ball-Kombinationen ließ er mit Pass-Klatsch-Übungen das direkte und schnelle Passspiel üben. Das kann ein Weg sein, effektiver mit Ballbesitz umzugehen.