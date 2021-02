Nach Trainings-Ausraster: Hannover 96 streicht Falette aus dem Kader - und bittet ihn zur Kasse

"Er hat überreagiert, da wurde eine Grenze überschritten. Das weiß er auch", sagte Trainer Kenan Kocak, betonte aber: "Wir sind alle Menschen, die auch Fehler machen. Er zeigt Reue." Mit Genki Haraguchi, den er körperlich attackiert hatte, hat sich Falette bereits am Mittwochabend versöhnt, es folgte am Donnerstag eine Entschuldigung bei der ganzen Mannschaft.

Er hätte aller Voraussicht am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth seine Startelfchance bekommen - doch stattdessen hat sich Simon Falette bei Hannover 96 selbst ins Abseits gestellt. Der Innenverteidiger ist nach seinem Ausraster im Training am Mittwoch für den Rest der Woche vom Mannschaftstraining ausgeschlossen und wird auch am Samstag nicht im Kader stehen. Darauf einigten sich die sportliche Leitung und der Mannschaftsrat gemeinsam.

Geldstrafe an Klub und Mannschaft

Neben seinem Ausschluss vom Teamtraining wird eine Geldstrafe an den Klub und an die Mannschaft fällig, über die Höhe machte der Verein keine Angaben. Am Montag soll Falette wieder normal einsteigen, bis dahin trainiert er individuell.

Der 29-jährige Defensivspezialist war im Sommer ablösefrei von Bundesligist Eintracht Frankfurt gekommen, konnte aber nicht die erhoffte Führungsrolle in der 96-Abwehr übernehmen. Schon im Winter kursierten Gerüchte über eine Rückkehr in die Türkei, wo die Familie des Gunieers lebt. Letztlich blieb Falette doch in Hannover und hätte durch die Verletzung von Timo Hübers vermutlich am Samstag sein Startelf-Comeback gegeben. Nun ist es fraglich, ob er überhaupt noch mal im 96-Dress aufläuft.