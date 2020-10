Falette, Bijol und Haraguchi: Trainer Kocak hat endlich eine Achse bei Hannover 96

Sie hatten keine Wahl, diese Abstimmung basierte auf der Vorgabe des Trainers. Immer wieder ließ Kenan Kocak in der vergangenen Woche die Wege üben, die Verteidiger und Ball nehmen sollen. Es hat sich gelohnt – beim 3:0 gegen Düsseldorf präsentierte sich die Defensive als Einheit, obwohl zwei Neue auf die Schnelle eingearbeitet werden mussten. Simon Falette und Jaka Bijol – Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler – besetzen zentrale Positionen auf der 96-Achse. Dahinter noch Torwart Michael Esser, davor Genki Haraguchi – endlich hat Kocak zuverlässige Knotenpunkte gefunden.

Die Defensive ist ein Bollwerk Wichtige Voraussetzung für das Spiel nach vorn bleibt schließlich: Auf die Abwehr muss Verlass sein. Wackelt es hinten, setzt sich das durchs ganze Team bis in den Angriff fort. So ähnlich war es auch bei der letzten Auswärtsniederlage in Paderborn (0:1). „Die Defensive steht sicher“, freut sich jetzt 96-Chef Martin Kind. „Das ist ein Bollwerk“, sagt 96-Scout Dieter Schatzschneider zum Zusammenspiel der Verteidiger mit dem Abräumer Bijol. „Wenn die Mannschaft im hinteren Bereich mit der Stabilität steht wie gegen Düsseldorf, wird es schwer, gegen uns ein Tor zu machen“, glaubt der immer noch beste Torjäger der Zweitligageschichte. „Da sind wir weiter als alle anderen Teams.“ Aber, hebt Schatzschneider den Zeigefinger, „es muss noch perfektioniert werden“.

"Die beiden werden noch besser" Für Falette war es auch erst das zweite Spiel mit der neuen Mannschaft, Bijol hatte seinen vierten Einsatz. „Simon kommt immer besser rein, Jaka ist ein wichtiger Stabilisator“, lobt 96-Sportchef Gerhard Zuber und verspricht: „Die beiden werden noch besser.“ Die Abwehrzentrale mit Falette und Timo Hübers, davor Bijol – dieses Dreieck verspricht Sicherheit und einen geordneten, sauberen Spielaufbau. Die Passgenauigkeit war auffällig hoch mit dem neuen Personal.

Damit hatte Haraguchi in der ersten Hälfte gegen Düsseldorf aber noch so seine Probleme. Der Japaner spielte viele Fehlpässe, wirkte unkonzentriert. In der zweiten Hälfte führte der Spielmacher seine Mannschaft aber wieder zum Sieg. Schon nach dem 0:1-Rückstand im Derby hatte er mit einem kraftvollen Solo die entscheidende Lücke zum Ausgleich durch Linton Maina gerissen. Gegen Düsseldorf schlug Haraguchi die Flanke vor dem 1:0 auf Florent Muslija und holte auch den Elfmeter heraus, der zum 2:0 durch Marvin Ducksch führte.

Mit Haraguchi soll verlängert werden Mit muskulären Problemen musste er dann ausgewechselt werden. Nach 96-Einschätzung ist er am Sonntag in Fürth wieder dabei – sinnvollerweise im zentral-offensiven Mittelfeld. Da ist der 29-Jährige am wertvollsten. Haraguchis Vertrag läuft am Saisonende aus, 96 will mit ihm verlängern. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagt Kind. Jetzt muss nur noch das letzte Problem gelöst werden – im vorderen Teil hängt die Achse. Weder Marvin Ducksch noch Hendrik Weydandt haben sich bisher als konstant belastbare Torjäger erwiesen. Ducksch vergab in den letzten Spielen viele Chancen, Weydandt hatte nach seinem Derby-Volltreffer gar keine mehr.