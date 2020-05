Nach Fall Kalou: Lindner fordert harte Strafen für Fehlverhalten - "Dass es Fußballmillionären richtig weh tut"

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat harte Strafen für Fußballprofis wie den Hertha-Spieler Salomon Kalou gefordert, die sich nicht an Hygiene- und Abstandsregeln halten. „Das ist ein Warnschuss für alle, dass jeder Verantwortung tragen muss“, sagte Lindner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Solches individuelle Fehlverhalten muss daher so streng geahndet werden, dass es selbst Fußballmillionären richtig weh tut. Dennoch darf daraus nun kein Schaden für die Liga insgesamt entstehen.“