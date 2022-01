Wohl keine Teilnahme an Australian Open: Der Fall Novak Djokovic in der Chronologie

Die Hängepartie um die Teilnahme von Titelverteidiger Novak Djokovic am den am Montag beginnenden Australian Open ist vorerst beendet. Der australische Einwanderungsminister Alex Hawke hat das Visum des Serben in einer persönlichen Entscheidung für ungültig erklärt. Dies sei gut begründet und "im öffentlichen Interesse", teilte der Minister am Freitag mit. Ein Start des Weltranglisten-Ersten bei dem Turnier ist damit zwar noch nicht ausgeschlossen, weil der 34-Jährige möglicherweise weitere Rechtsmittel einlegen kann, aber unwahrscheinlich geworden. Djokovic ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und deswegen eine umstrittene Person in dem Land, das seit Beginn der Pandemie harte Regeln aufgestellt hat. Der Fall in der Chronologie.

