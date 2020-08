Fallersleben gegen Hillerse der Start-Knaller: Die vorläufigen Bezirksliga-Spielpläne

19 Teams, verteilt in Staffel A und B: So sieht die Bezirksliga in der kommenden Saison aus. Der NFV-Bezirk Braunschweig hat jetzt die Spielpläne für beide Staffeln an die Klubs geschickt. Allerdings handelt es sich dabei noch um vorläufige Spielpläne, die Vereine haben noch bis Montag Zeit, Änderungswünsche zu äußern - dann steht nämlich um 18.30 Uhr in Calberlah der Staffeltag an.

In der A-Staffel eröffnen der VfB Fallersleben und der TSV Hillerse die Liga am Samstag, 3. Oktober, um 15.30 Uhr. Am Sonntag folgen dann die weiteren Auftakt-Partien, jeweils um 15 Uhr: TSV Hehlingen - MTV Gamsen, VfR Wilsche/Neubokel - FSV Adenbüttel/Rethen - VfL Germania Ummern - TuS Neudorf-Platendorf und SV Barnstorf - TSG Mörse.

Aufsteiger SVB bekommt es damit direkt mit dem Meister der Vorsaison zu tun. "Mörse ist sicherlich der Favorit, wenn es um den Titel geht, wir sind krasser Außenseiter", sagt Barnstorfs Coach Angelo Allegrino, doch er nimmt sein Auftaktprogramm sportlich. "Die ersten drei, vier Spieltage haben wir schwierige Spiele, wir hätten es sicherlich einfacher haben können. Aber am Ende muss man sowieso gegen jeden spielen."