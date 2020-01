Fallersleben rüstet auf: Rückraumspieler vom MTV Vorsfelde verstärkt den VfB

Kühlbauch, den VfB-Trainer Mike Knobbe aus elfeinhalb Jahre gemeinsamer Zeit beim MTV bestens kennt, hatte in der ersten Saisonhälfte in Vorsfelde gute Leistungen gezeigt. Dennoch: Nach Analyse der Hinrunde hatten sich die Verantwortlichen in Vorsfelde auf Christian Bangemann, Steffen Müller und Marius Thiele als die Stammspieler für den linken Rückraum festgelegt, für Kühlbauch wäre wenig Einsatzzeit herausgesprungen. Der Spieler wünschte sich einen Wechsel, der Verein stimmte zu. „Wir wollen uns bei Sascha für sein langjähriges Engagement bedanken“, so MTV-Manager André Frerichs.