Fallerslebens Coach Mike Knobbe: Ein Wandervogel wird aus ihm nicht mehr

Lange reden mussten sie nicht. "Die Gespräche waren sehr kurz", sagt Knobbe schmunzelnd. Dann stand fest: Er bleibt auch in der kommenden Saison Trainer in Fallersleben. "Das wird dann das siebte Jahr. Das ist schon wieder eine ganz schöne Ecke" , staunt der 48-Jährige. Damit stößt Knobbe bald in Gefilde vor, die er auch als Coach beim MTV Vorsfelde erreichte.

Einst der "ewige Vorsfelder"

Damals galt er als der "ewige Vorsfelder", war im Eichholz 30 Jahre als Spieler oder Trainer aktiv, ehe es kurz vor Weihnachten 2015 zur vorzeitigen Trennung nach mehr als zehn Jahren auf der Trainerbank gekommen war. Im darauffolgenden Sommer 2016 startete er beim damaligen Verbandsligisten VfB mit dem Ziel Oberliga-Aufstieg. Der wurde 2020 erreicht, kann aber durch den Corona-bedingten Abbruch der Vorsaison erst in dieser Spielzeit (bisher) richtig genossen werden.

Amtsmüde ist Knobbe aber noch lange nicht. "Das Projekt ist noch nicht fertig", sagt der Coach - und auch von Abnutzungserscheinungen zwischen Team und Trainer ist keine Spur. "Wenn so etwas passiert, muss man gucken, dass man neue Impulse setzt. Aber durch Corona ist es natürlich ein bisschen anders gewesen", sagt Knobbe. Viel abnutzen konnte sich seit der Pandemie nicht. Ein Jahr habe man praktisch gar nicht gespielt. "Und eigentlich haben wir auch eine komplett neue Mannschaft."

Mehr als ein Trainer auf der Bank

Und die spielt bisher eine starke Saison, auch wenn der Start ins neue Jahr mit erstmals zwei Niederlagen am Stück etwas rumpelt, gehört der VfB als Tabellenvierter zur Spitzengruppe. Doch Knobbe wird in Fallersleben nicht nur wegen seiner sportlichen Qualitäten geschätzt. Auch neben dem Parkett pflegen der Coach und der Sportliche Leiter Uwe Wacker einen engen Austausch. "Mike knüpft Kontakte, ist bei Sponsorengesprächen dabei. Er ist federführend bei unseren Auftritten in den sozialen Netzwerken", berichtet Wacker. Das sei ein Portfolio, das man nicht von jedem Trainer erwarten könne. "Mike unterstützt das Team hinter dem Team außerordentlich gut."

"Ich bin nun einmal relativ sesshaft"

Das passt zu Knobbe, der das Gegenteil eines Wandervogels ist. "Man kann sagen, ich habe noch nicht viel erlebt, was andere Vereine angeht. Aber ich bin nun einmal relativ sesshaft, weil ich immer versuche, mir etwas aufzubauen, was nachhaltig und langfristig ist", sagt der 48-Jährige und fügt hinzu: "Ich mache mir da schon meine Gedanken darüber, wann so etwas vielleicht auch mal zu Ende geht. Aber jetzt ist erst einmal klar, dass ich nächste Saison weitermache. Und das ist auch gut so."

Allerdings könne es für einen Trainer auch mal ganz schnell gehen. "Es kann ja durchaus passieren, dass eine Saison mal nicht funktioniert und man etwas Neues installieren möchte", sagt Knobbe, doch wahrscheinlicher erscheint da dann schon ein achtes Jahr beim VfB: "Ich glaube, die Jungs, die jetzt für zwei Jahre unterschrieben haben, sind auch davon ausgegangen, dass ich zwei Jahre bleibe. Also gehe ich auch mal davon aus." Wie gesagt: "Ich bin keiner, der von Verein zu Verein hüpft."