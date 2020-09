Fallerslebens Handballer dreimal Sieger - und Wolff wieder dabei

Während gegen die HG vor allem in der ersten Hälfte vieles rund lief, glänzte in den beiden Partien gegen Seehausen besonders der Angriff. „Wir waren im Umschaltspiel nach vorn sehr stark, wir hatten einfach die schnelleren Beine“, so Trainer Mike Knobbe. Lob gab es für die Fortschritte seines Teams innerhalb der Vorbereitung: „Sowohl was die Bewegungen als Mannschaft als auch das Individualverhalten betrifft sind wir schon sehr gut unterwegs.“ Nur an der Konsequenz im eigenen Spiel müsse sein Team bis zum Saisonstart in zwei Wochen noch ein wenig arbeiten, meint Knobbe: „Wir hätten gegen Seehausen in keinem der beiden Spiele mehr als 15 Gegentreffer bekommen müssen. Ich weiß aus meiner Zeit als Spieler aber selbst noch ganz genau, dass es sehr schwer ist, bei deutlicher Überlegenheit bis zum Ende voll durchzuziehen.“

Über den Einsatz von Wolff, der nach seiner Achillessehnenverletzung am Freitag gegen Seehausen erstmals wieder mitspielte, freute sich Knobbe besonders: „Er hat in jeder Halbzeit zehn Minuten gespielt, das war schön zu sehen. Er hat natürlich konditionell noch einigen Rückstand, aber es ist ja auch noch ein wenig Zeit bis zum ersten Spiel.“ Das steigt am 3. Oktober zu Hause gegen den VfL Hameln. Knobbe: „Wir werden bis dahin unsere Trainingseinheiten gut nutzen und zusehen, dass wir mit viel Schwung in die Saison starten. Wir alle glauben daran, dass wir einige Teams hinter uns lassen können.“