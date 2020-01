Fallerslebens Handballern geht im letzten Test beim 21:24 gegen Kielce die Puste aus

Während der VfB gerade in der ersten Halbzeit gut mithielt, sogar die bessere Mannschaft war, verließen Fallersleben in der Schlussviertelstunde die Kräfte, die Kielcer Jungspunde hatten noch genug Körner übrig. „Da sind uns leider die Lampen ausgegangen“, so Knobbe. „Ich bin trotz des Ergebnisses sehr zufrieden mit unserem Spiel, das war eine gute Vorbereitung auf das Spiel in Hildesheim, die haben eine ähnliche Spielanlage.“ Nach dem Spiel trafen sich beide Teams auf ein gemütliches Getränk, für die Gäste ging es sofort danach zurück ins Hotel. Die Bereits am Mittwoch hatte Kielce gegen den Oberligisten MTV Braunschweig gespielt, am Freitag trifft das polnische Team auf die Jugend der Löwenstädter. „Es war insgesamt ein schöner Abend und für uns ein cooles Erlebnis, mal gegen ein Team aus einem anderen Land zu spielen“, so Knobbe.