Fan-Liebling Fallon Sherrock verpasst Darts-WM 2021 - überraschend in Qualifikation gescheitert

Die weltweite Euphorie um Fallon Sherrock war riesig, als sie im vergangenen Jahr bei der Darts-WM in London als erste Frau in die Geschichte des Dartsports einging , die bei diesem Event ein Duell für sich entscheiden konnte. Doch damit nicht genug: Nach ihrem Auftaktsieg über Ted Evetts konnte die Engländerin auch noch den Österreicher Mensur Suljovic ausschalten, der seit Jahren zum erweiterten Favoritenkreis im Ally Pally gehört.

Mit ihren starken Leistungen hatte Sherrock einen bleibenden Eindruck hinterlassen, im Anschluss an das Turnier wurde sie mit Sponsoren-Anfragen und Einladungen zu Show-Events überhäuft. Ein knappes Jahr später ist die Ausgangslage aus Sicht ihrer Fans leider eine andere: Die inzwischen 26-Jährige wird bei der PDC Darts-WM 2021, die am 13. Dezember beginnt und traditionell an Neujahr mit dem Finale endet, keine Pfeile werfen. Sherrock scheiterte überraschend im Rahmen des Qualifikationsturniers und hat ihre Chance auf eine erneute WM-Teilnahme damit verspielt.

Statt Sherrock: Diese Frauen gehen bei der Darts-WM an den Start

Besonders bitter aus ihrer Sicht: Letztlich fehlten nur zwei Sätze zum Sprung in den Ally Pally. Bei der PDC Women's Series landete sie in der Gesamtwertung auf Rang drei - mit 83 Sätzen. Statt ihrer reist Deta Hedman, eine 60-jährige, in Südafrika geborene Engländerin (Spitzname: "The Dark Destroyer") zur WM. Für Hedman ist es die erste WM-Teilnahme überhaupt.