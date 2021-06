Fallschirmspringer-Aktion bei Deutschland-Spiel: Greenpeace bekennt und entschuldigt sich

Mit einer gefährlichen Protestaktion hat die Umweltorganisation Greenpeace vor dem Anpfiff des ersten deutschen Spiels bei der Europameisterschaft gegen Frankreich für Aufsehen gesorgt. Ein Fallschirmspringer war über den Innenraum der Münchner Allianz Arena geflogen und dabei ins Gehege mit einer am Dach des Stadions installierten Kamera gekommen. Der Mann trudelte in den Innenraum und prallte dabei beinahe in die Zuschauerränge. Letztlich kam er in der deutschen Hälfte zur Landung. Greenpeace bekannte sich im Laufe des Spiels zu der Aktion - und entschuldigte sich dafür, dass der Mann auf dem Rasen landete.

