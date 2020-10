Fällt sein Kampf in Wolfsburg aus? Wojcicki: "Es wird durchgesprochen, was passiert"

Muss der "Wolf" weiter warten? Am 14. November soll eigentlich der IBF-Eliminator-Kampf des Wolfsburger Box-Profis Patrick Wojcicki gegen den Kanadier Patrice Volny im Congress-Park steigen, doch der erneute Corona-Lockdown könnte dem Fight einen Strich durch die Rechnung machen. Der 29-Jährige hat aber noch Hoffnung.

Es steht noch nichts fest, "bei Sauerland wird durchgesprochen, was passiert", sagt Wojcicki. "Uns wurde vermittelt, dass der Kampf ohne Zuschauer möglicherweise stattfinden kann." Denn: Während der Amateur-Sport in Deutschland durch die neuerlichen Corona-Maßnahmen erneut lahmgelegt wird, gilt dies nicht für den Profi-Sport - so kann beispielsweise die Fußball-Bundesliga ohne Fans spielen.