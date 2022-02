Mit einem unentschuldbaren Ausraster hat Alexander Zverev beim Tennis-Turnier in Acapulco nicht nur seine Chancen auf die Titelverteidigung zerstört, sondern auch sein durch den Sieg bei Olympia gerade etwas besseres Image wieder stark ramponiert. Zverev schlug am Dienstag (Ortszeit) nach einer eigentlich unbedeutenden Niederlage im Doppel mehrmals mit seinem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl, auf dem der Unparteiische sogar noch saß. Einmal traf der 24-Jährige dabei beinahe den Fuß des Referees, den er kurz zuvor nach einer umstrittenen Entscheidung bereits mehrmals lautstark beleidigt hatte.

Die Herren-Organisation ATP reagierte sofort und schloss Zverev wegen "unsportlichen Verhaltens" vom weiteren Turnierverlauf aus. Der Münchner Peter Gojowczyk zog daher kampflos ins Viertelfinale ein. Nur wenige Stunden, nachdem sich Zverev mit seinem spektakulären Erstrundensieg um 4:55 Uhr morgens in die Geschichtsbücher des Tennis gespielt hatte, sorgte Zverev damit für ein unrühmliches Kapitel.

Am Dienstagmittag entschuldigte sich Zverev für seinen katastrophalen Auftritt. "Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem Doppel bereue. Ich habe mich privat beim Stuhlschiedsrichter entschuldigt, weil mein Ausbruch ihm gegenüber falsch und inakzeptabel war ", schrieb der Olympiasieger auf seinem Instagram-Account. "Es hätte einfach nicht passieren dürfen und es gibt keine Entschuldigung."

Der Tennis-Star kündigte zudem an, sich in den nächsten Tagen über sein Verhalten Gedanken zu machen. "Ich werde die kommenden Tage nutzen, um über meine Taten nachzudenken und wie ich sicherstellen kann, dass so etwas nicht wieder vorkommt."