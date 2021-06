Falsche Identität bei VfB-Profi Silas Wamangituka: Das sagen Mislintat und Hitzlsperger

Zuvor hatte der Bundesligist öffentlich gemacht, dass der Angreifer bisher offenbar unter falscher Identität gespielt hat. Sein korrekter Name ist demnach Silas Katompa Mvumpa. Auch das Geburtsdatum des Flügelstürmers war wohl falsch. Laut VfB-Angaben wurde Silas am 6. Oktober 1998 in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo geboren und ist somit heute 22 und damit genau ein Jahr älter als ursprünglich angenommen. Der Kongolese habe dem VfB kürzlich offenbart, dass er "Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers" geworden sei.