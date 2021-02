Aus familiären Gründen - Ex-Frankreich-Star Thierry Henry tritt als Trainer von Montreal Impact zurück

Der frühere französische Nationalspieler Thierry Henry ist als Trainer des kanadischen Klubs Montreal Impact zurückgetreten . Das gab der Verein der Major League Soccer am Donnerstag bekannt. Familiäre Gründe gaben demnach den Ausschlag. Wegen der Corona-Pandemie konnte er seine Kinder nicht sehen, erklärte Henry. Die neue MLS-Saison startet im April.

"Schweren Herzens habe ich mich entschieden, diese Entscheidung zu treffen. Das letzte Jahr war für mich persönlich ein extrem schwieriges Jahr", erklärte Henry in einem Statement und verwies auf die schwierige familiäre Situation durch die Corona-Krise. " Aufgrund der weltweiten Pandemie war es mir nicht möglich, meine Kinder zu sehen. "

Die mangelnden Aussichten auf Besserung haben ihn bei seiner Entscheidung bekräftigt. "Leider wird es aufgrund der anhaltenden Einschränkungen und der Tatsache, dass wir wieder für mehrere Monate in die USA umziehen müssen, nicht anders sein. Die Trennung ist für mich und meine Kinder eine zu große Belastung. Daher muss ich mit großer Traurigkeit die Entscheidung treffen, nach London zurückzukehren und CF Montréal zu verlassen", so Henry weiter.

Der ehemalige Star-Stürmer hatte den MLS-Klub im November 2019 übernommen und in 29 Spielen einen Punkteschnitt von 1,07 Zählern erreicht. Zuvor war er bereits von August 2016 bis Oktober 2018 als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft aktiv, bevor er direkt im Anschluss die sportlichen Geschicke von Ligue-1-Klub AS Monaco übernahm. Dort musste er im Januar 2019 gehen, heuerte rund zehn Monate später bei Montreal an. Wie es nun für ihn weitergeht, ist noch offen.