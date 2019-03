Familie statt Party: RB Leipzigs Kevin Kampl freut sich auf seinen zweiten Sohn

Leipzig. Kevin Kampl gehört mit gerade mal 28 Jahren zur Spitze in RB Leipzig s Alterspyramide. Im Interview, das Donnerstag im SPORTBUZZER zu lesen ist, ließ sich der ehemalige slowenische Nationalspieler davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen: "Ich komme in mein bestes Fußballalter, bin 28. Ich habe einen schmalen, relativ schlanken Körper, mit dem ich viel laufen kann und dem ich noch viel zutraue. Man muss sich pflegen. Dann habe ich noch sehr gute Jahre vor mir."

Dass Kampl keine 17 mehr ist, merkt man dem Profi dennoch an, denn abseits des Fußballplatzes haben sich seine Prioritäten verschoben. Statt Party mit Freunden auf Ibiza steht in diesem Sommer die Geburt seines zweiten Sohnes auf dem Programm. Anfang Juli soll es soweit sein. "Wenn ich dann weg wäre und es würde etwas passieren, würde ich mir das ewig vorwerfen. Deswegen verzichte gern darauf." Dass der eigene Nachwuchs bei Leipzigs Mittelfeldspieler an erster Stelle steht, ist schwer zu leugnen. "Für mich gibt es nichts Schöneres, als meinen Sohn zu sehen. Egal, wie schlimm ein Tag war. Wenn ich nach Hause komme, ist Freude angesagt", geriet Kampl ins Schwärmen.