„Unsere Familie ist traumatisiert": Ex-96-Profi Trybull wendet sich wegen Ukraine-Krieg an Fans

Die Ehefrau des Fußballprofis Tom Trybull kommt aus Hannover. Anna Trybull, früher Be­letz­ki, wurde 1989 in der Sowjetunion geboren – sie ist Ukrainerin, ihre Mutter Oxana war in Russland eine berühmte Balletttänzerin. Tom Trybull wechselte im Winter aus Hannover zum nächsten 96-Gegner Sandhausen.

In einer Instagram-Story erklärte er nun, wie hart Putins Krieg auch ihn trifft: „Meine Frau ist Ukrainerin und meine Tochter ist Halb-Ukrainerin. Unsere Familie ist in Charkiw und ist traumatisiert von den Ereignissen. Es sind die härtesten Tage, die wir uns je hätten vorstellen können.“

Trybull spielt in Sandhausen am Samstag (13.30 Uhr) mit Alexander Schirow sowie Erik Zenga in der Defensive – beide haben russische Wurzeln. Trainer Alois Schwarz versucht nun, den Konflikt von seiner Mannschaft fernzuhalten. „Wir wollen das nicht thematisieren. Ich hoffe, dass dieser Albtraum bald vorbei ist“, sagte Schwarz. Sportlich ging es in Sandhausen für Trybull aufwärts: Unter 96-Trainer Christoph Da­brows­ki machte er kein Spiel, bei Schwarz ist er Stammspieler.