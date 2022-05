Familienfest und Riesensause: BSG Chemie verabschiedet Daniel Heinze

Damals musste er diesen Höhepunkt noch ganz allein ohne Unterstützung des Vereines, für den er so viele Jahre die Knochen hingehalten hatte, organisieren. Das war dieses Mal anders – ein ganzes Team kümmerte sich um Kick wie Familientag, in den das Spiel eingebettet war. 4460 Besucher zählten die Organisatoren, die fast schon euphorisch reagierten. „Bombastisch, super. Tolles Wetter, tolle Atmosphäre, Wahnsinn!“, resümierte Martin Schmeißer, Mitglied des Orgateams. Viele Familien mit Kindern kamen, viele auch ohne Vereinsbezug. Vom Zauberer bis zur Vereinsvorstellung auf dem Kunstrasen reichte das Angebot, auch auf dem Flohmarkt herrschte riesiger Andrang.

Mittendrin kickten die Hansi Leitzke, Bela Virag, Enrico Köckeritz, Daniel Ferl und Co. gegen die Regionalligamannschaft der Chemiker, die am Abend zuvor noch einen Sieg beim Tabellendritten VSG Altglienicke eingefahren hatte. Natürlich ging es nicht sonderlich bierernst auf dem Rasen zu, aber der Ehrgeiz war sämtlichen Akteuren nicht abzusprechen. Tommy Kind versuchte sich einige Male im Abschluss nach Flanken von Christian Sobottka, dem Co-Trainer der Ersten Herren. Sein Chef Miro Jagatic überzeugte durch saubere Technik und Übersicht. Trainer Uwe Thomas hatte aber erst einmal einen Anranzer parat: „Wo kommst du denn jetzt her?“ fragte er entrüstet, als Jagatic zur Halbzeit im Räuberzivil zur Bank schlenderte. Der Coach der Leutzscher kam aus Probstheida, wo er den Derbygegner beobachtet hatte, und kam trotz der erheblichen Verspätung zu seinem Einsatz. Ein Tor gelang ihm trotz einiger Versuche nicht, was seinen „Co“ zu der Bemerkung hinriß: „Gut so, sonnst höre ich mir das die ganze Woche an…“