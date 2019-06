Familienglück im Hause Gulásci: RB Leipzigs Torwart ist Vater geworden

View this post on Instagram

06/23 13:28 a legnagyobb csoda az életben💙Gulácsi Dominik Zoltán🙏🏻 @dianavigh annyira büszke vagyok Rád, és mindennél jobban szeretlek Titeket. Egy nap, amit sosem felejtünk el💙💙💙 —— 06/23 13:28 the biggest miracle in life💙 Dominik Zoltán Gulácsi🙏🏻 @dianavigh I am so proud of you and I love you both more than anything. A day we will always remember💙💙💙 #babygulacsi