"Familientraum wahr geworden": Freudentränen bei Rodel-Star Geisenberger nach Olympia-Gold

Als Familienprojekt hatte Natalie Geisenberger die Winterspiele in Peking ausgerufen. Das war im Mai 2020, als ihr Sohn Leo zur Welt kam. Am Dienstagabend konnte die erfolgreichste Rodlerin der Geschichte das Projekt als maximal erfolgreich abschließen. Gold in der anspruchsvollen Eisrinne von Yanqing, das fünfte ihrer Karriere, das erste als Mutter. "Nach Kurve 16 habe ich gewusst, dass mein, dass unser Familientraum wahr geworden ist", sagte die 34-Jährige. Durch den zweiten Platz von Anna Berreiter (+0,493 Sekunden) wurde der Abend noch runder für den Bob- und Schlittenverband Deutschland. "Es ist einfach nur überwältigend, dass ich das jetzt in den Händen halten darf", sagte die 22-Jährige, die in Freudentränen aufgelöst in den Zielraum fuhr. Anzeige

Genau zu den Winterspielen kam Geisenberger in Topform, gewann den vorolympischen Weltcup in St. Moritz und war in fünf der sechs Trainingsläufen in Yanqing schnellste – im sechsten stürzte sie, genau wie schon beim Weltcup an gleicher Stelle im November. Dieses Malheur war am ersten Wettkampftag der in Führung liegenden Gesamtweltcupsiegerin Julia Taubitz und der Österreicherin Madeleine Egle passiert – beide hatte Geisenberger zuvor die Favoritinnenrolle zugewiesen. Taubitz wurde 7., Egle 4., Bronze ging an die Russin Tatjana Iwanowa (+1,053).

Bundestrainer Norbert Loch kniete sich nach dem finalen Lauf in den Auslauf, Geisenberger kniete sich zu ihm runter, umarmte ihn. Loch betreut sie seit rund 25 Jahren, sie sei die „Rodelkönigin“. Per Videoanruf zeigte er Geisenbergers Vater Helmut die Tochter in der Mixed Zone, Vater und Trainer sind befreundet. "Sie ist eine Perfektionistin", sagte Loch. Im dritten Durchgang ritzte Geisenberger mit den Kufen ihres Hightechschlittens einen Bahnrekord ins Eis, vor dem vierten Lauf hatte sie bereits 0,330 Sekunden Vorsprung auf Teamkollegin Berreiter. Sie beruhigte sich mit dem Mantra: "Ich habe immer gedacht: Dem Leo ist es wurscht, ob ich mit einer Medaille heimkomme oder nicht."



Geisenberger dachte an Olympia-Boykott Geisenberger gilt als durchsetzungsstark, als eine, die ihre Meinung sagt, auch wenn die nicht jedem gefällt. Nach den Vorkommnissen beim Weltcup in China im November, als sie als Kontaktperson in Quarantäne musste und die Reiseumstände kritisiert hatte, schloss sie einen Olympiaboykott nicht aus. Sie telefonierte anschließend mit IOC-Präsident Thomas Bach – das Wort der Polizeihauptmeisterin hat Gewicht. "Es sind auch viele Punkte, die ich angesprochen habe, verbessert worden, ich würde es wieder so machen", sagte Geisenberger nach dem Goldlauf.

Die 34-Jährige ist auch ein Familienmensch. Wenn die Fortsetzung ihrer Karriere das Muttersein beeinträchtigen würde, würde sie aufhören, betonte sie mehrfach. Ihr Sohn fährt zu den Rennen im deutschsprachigen Raum mit, genau wie ihr Mann Markus Scheer und ihr Vater Helmut, die sich während der Wettkämpfe um das Kind kümmern, manchmal ist auch noch der Familienhund dabei.