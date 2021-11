Bericht: Fan-Ärger vor BVB-Spiel gegen Sporting Lissabon – Mehrere Dortmund-Ultras festgenommen

Am Mittwochabend kickt Borussia Dortmund in der Champions League bei Sporting Lissabon. In der Nacht vor dem Spiel kam es in der portugiesischen Hauptstadt offenbar zu Festnahmen mehrerer BVB-Ultras. Das berichtet der Kicker. Zwischen sieben und neun Personen sollen in Untersuchungshaft sitzen und am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden, berichtet das Fachmagazin.