Fan-Ärger wegen Werbung während Konferenz und Abendspiel: "Sky" reagiert auf Pannen

Werbe-Einblendungen sowohl in der Konferenz am Samstagnachmittag als auch im Abendspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach beim übertragenden Pay-TV-Sender Sky haben bei den Zuschauern für Ärger gesorgt. In der zweiten Halbzeit der Partien am Nachmittag sahen die Zuschauer kurzzeitig einen Spot für einen Wettanbieter - zweimal hintereinander. Auch beim 3:0-Sieg der Gladbacher schlich sich ebenfalls unbeabsichtigt ein Werbe-Spot für einen Finanz-Dienstleister ein, diesmal im Splitscreen, sodass die laufende Partie in einem kleinen Fenster zumindest zu sehen war. Beide Male war der jeweilige Kommentator wegen der Werbung jedoch nicht zu hören. Nachdem sich Sky bereits nach den Nachmittagsspielen für die erste Panne entschuldigt hatte, folgte am Abend eine weitere Stellungnahme.

Anzeige