Fan-Ausschreitungen in Magdeburg: Köln-Spiel kurzzeitig unterbrochen

Hässliche Szenen in Magdeburg: Beim Spiel des bereits feststehenden Zweitliga-Meisters 1. FC Köln beim 1. FC Magdeburg gingen Fans beider Lager in der zweiten Halbzeit aufeinander los. Schiedsrichter Sven Waschitzki unterbrach die Partie beim Stand von 1:1 in der 55. Minute für einige Minuten.