Fan-Bündnis macht DFB und DFL Druck: "Chance, den Fußball grundlegend neu zu gestalten"

Zahlreiche Fan-Szenen in Deutschland haben sich zum Bündnis "Unser Fußball“ zusammengeschlossen und setzen die DFL und den DFB unter Zeitdruck. "Wir wollen nicht zurück zu einem kaputten System. Wir fordern Vereine und Verbände auf, vor dem Beginn der kommenden Saison zu handeln“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf. Die Fans fordern "einen glaubhaften Grundsatzbeschluss sowie die Einleitung konkreter Reformen“.